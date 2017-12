Loir-et-Cher: une voiture bloquée au passage à niveau percutée par un train

Une voiture bloquée sur la voie à un passage à niveau dans le Loir-et-Cher à la suite d'une fausse manœuvre a été percutée dimanche 17 décembre dans la soirée par un train, mais l'accident n'a fait aucun blessé, rapporte l'AFP.

Selon les premiers éléments de l'enquête et le témoignage de la conductrice de la voiture, celle-ci s'est retrouvée bloquée sur la voie ferrée sur un passage à niveau à Mennetou-sur-Cher (Loir-et-Cher) peu avant le passage d'un TER. Voyant qu'elle n'arrivait pas à dégager le véhicule, la conductrice et sa passagère ont quitté la voiture avant la collision, alors que les barrières s'abaissaient et que le signal lumineux et sonore se déclenchait normalement.

Ni le conducteur ni les 21 passagers du train n'ont été blessés. Des transports par route ont été mis en place pour compenser l'interruption du trafic ferroviaire.

>> A LIRE AUSSI - EN VIDEO - Millas: le difficile retour au collège après le drame