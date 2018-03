L'octogénaire cachait de la drogue... à son insu

Dans le logement de cette femme de 85 ans, ils sentent aussi une odeur de cannabis et préviennent la police. Sur place, les agents découvrent "10 kilos de résine et d'herbe de cannabis, quasiment 22.000 euros en liquide et des armes", a détaillé le parquet d'Évry, confirmant une information du Parisien.

"Elle servait de nourrice à 85 ans, mais elle n'avait plus toute sa tête. Elle n'en avait pas conscience et n'a aucune responsabilité dans ces faits", a ajouté le parquet, précisant que la femme était sous tutelle depuis 2013. Elle a directement été placée dans une maison de retraite de Grigny, a indiqué la mairie, assurant que "personne" parmi les services sociaux, voisins ou commerçants des environs n'avait connaissance de la situation dans laquelle se trouvait cette femme.

L'enquête sur le trafic de stupéfiants a été confiée au commissariat de Juvisy-sur-Orge.