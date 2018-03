Limoges: un policier écroué pour viol et agressions sexuelles d'une collègue

Un gardien de la paix de Limoges, soupçonné de viol et agressions sexuelles d'au moins une collègue, a été mis en examen et placé en détention provisoire, a-t-on appris vendredi de sources policière et judiciaire.

Saisie de ces accusations, l'Inspection générale de la Police nationale (IGPN) enquête depuis plusieurs semaines sur cet homme de 43 ans, affecté à un commissariat de quartier de la ville depuis une dizaine d'années, a-t-on appris de source policière, confirmant une information du journal Le Populaire.

L'IGPN s'est rendue à Limoges la semaine dernière pour auditionner différentes personnes dans le cadre de l'enquête ouverte sur les faits que le commissariat se refuse à commenter.

Le parquet de Limoges a confirmé la mise en examen et le placement en détention du policier concerné.

L'enquête se poursuit, notamment pour déterminer si le suspect a pu faire d'autres victimes.