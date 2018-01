Lille: un handicapé passe la nuit dehors à cause de son fauteuil roulant en panne

Le nuit du 30 au 31 décembre dernier restera sans nul doute gravée dans la mémoire de Loïs Crépy, handicapé moteur contraint de se déplacer à l'aide d'un fauteuil roulant électrique.

Ce jour-là, l'homme de 35 ans doit se rendre à une soirée organisée dans un bar de Lille. C'est aux alentours de trois heures du matin que ce dernier prend la décision de regagner son domicile. Seul problème: il manque le dernier métro pour quelques minutes seulement et est obligé de rentrer en fauteuil.

Malheureusement, la batterie s'est déchargée et Loïs se retrouve immobilisé en pleine rue explique 20 Minutes. "J’ai appelé plusieurs fois les pompiers, la police et même le Samu pour me venir en aide mais ils se sont tous renvoyé la balle" affirme-t-il. Des policiers ont bien essayé de le transporter mais impossible, faute de place dans leur véhicule.

Finalement, c'est aux alentours de huit heures du matin que des passants l'ont poussé jusqu’à un café, d'où il a pu appeler sa mère. Une ambulance est finalement appelée et, après une nuit entière passée dans le froid de la nuit lilloise, le trentenaire a pu regagner son domicile.

"Tous les services que j’ai contactés m’ont dit que ma situation n’était pas une urgence, s’insurge Loïs. Pourtant ce n’était tout de même pas la mer à boire de me reconduire chez moi" conclut-il.