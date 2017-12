EN IMAGES - Lille: le nom d'un stand du marché de Noël fait scandale

Contactée par Buzzfeed, la municipalité du nord tente de désamorcer l'affaire: "Il n’y avait pas d’intention de nuire, mais une maladresse. La mention "Bambou'la" toute seule est maladroite. On comprend tout à fait que ces sujets soient sensibles. On comprend que le terme "bamboula", sans contexte, ne soit pas le bienvenu".



Responsable du marché de Noël et de ses commerçants, la Fédération lilloise du commerce, de l’artisanat et des services (FLCAS) estime de son côté que le dossier est désormais classé. "Il en a été fait état à la FLCAS qui a estimé que le mieux était que cette enseigne n'apparaisse plus. Elle n'est plus visible depuis ce matin".

Comme l'expliquent certains témoins, l'enseigne était déjà présente lors de l'événement l'année passée.

