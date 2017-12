Licenciés pour avoir refusé de raccourcir leurs barbes

Lors de l'audience au fond en septembre, leur avocat Éric Moutet avait critiqué une décision entachée d'une "subjectivité absolue". "Il va falloir m'expliquer ce qu'est une barbe courte, soignée et taillée", avait-il dit, s'étonnant qu'"on ne tolère plus le 14 novembre ce qu'on tolérait le 12".

Il avait également soulevé un "vrai problème de droit": le fait que le code vestimentaire invoqué par Securitas pour licencier les quatre salariés n'était pas identique à celui qui avait été soumis en 2011 aux représentants du personnel.

A-t-il été modifié opportunément après le 13 novembre? Benoît Dubessay, l'avocat du groupe suédois, avait admis que le règlement avait bien été toiletté "en 2015", sans plus de précisions.

Rappelant que la société exerce, par délégation, une mission de service public, il avait expliqué que ces consignes vestimentaires n'avaient d'autre but que de "donner aux salariés l'apparence la plus neutre possible". Aussi est-il proscrit "tout ce qui peut être interprété comme fantaisiste: tatouage, piercing, vernis avec couleurs vives" et... "barbe trop longue".

"Ce ne sont pas les musulmans qui sont visés, mais les salariés qui arborent une barbe qui n'est pas conforme au référentiel. La réponse aurait été la même avec un punk avec une crête d'Iroquois ou quelqu'un avec une barbe de hipster", avait-il fait valoir.