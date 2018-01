L'ex-actrice porno Nikita Bellucci reçoit des messages d'ados et pousse un coup de gueule

"T tarpin bonne". "Mon rêve c de te bouffer la shnek", "j'ai 13 ans [...], pourrais-tu m'envoyer des nude s'il te plaît ?"."Ca te dit de baiser avec un mec de 12 ans ?". L'ex-actrice de films pornographiques Nikita Bellucci est harcelée depuis de nombreuses années par des adolescents lui envoyant des messages scabreux sur les réseaux sociaux.

Sur Franceinfo, elle a poussé un coup de gueule et a dénoncé "le manque total de prévention et de pédagogie" pour les adolescents en matière de pornographie. "Quand des jeunes ados m'envoyaient ces messages, je faisais des captures d'écran, puis je cherchais leurs parents sur Facebook et je leur envoyais", raconte-t-elle. Les parents ne lui ont jamais répondu.

Elle poursuit: "Recevoir des messages de majeurs et vaccinés, c'est normal, mais de pré-ados, non. Moi, à 12 ans, je ne tenais pas de tels propos, je ne savais pas ce qu'était une fellation". Selon Nikita Bellucci, c'est sur Snapchat et Facebook qu'elle reçoit le plus de messages.