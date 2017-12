L'Europe va-t-elle réellement interdire les kebabs sur son territoire?

Kebab, Döner, grec... peu importe l'appellation, le succès de ce sandwich confectionné à base de viande grillée et de légumes n'en finit pas d'affoler les compteurs. Avec 11.000 restaurants en France, il est l'un des leaders de la restauration rapide dans l’hexagone.

Seulement voilà, la semaine passée, la commission de la santé du Parlement européen a pris une décision qui pourrait bien mettre à mal ce marché florissant: l'interdiction d’additifs phosphatés qui sont présents en masse dans la viande de ces sandwichs. Comme l'explique Ouest-France, ces derniers servent surtout à garder la saveur et la fraîcheur de la viande grâce à sa faculté de rétention d'eau.

Seul problème, selon plusieurs études, ces additifs seraient également à l'origine de l'augmentation de risques cardiovasculaires chez les consommateurs. Mais ce n'est pas tout, selon une autre étude menée en 2008 par l'American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, ils favoriseraient également l'apparition du cancer du poumon chez les individus à risques. Depuis quelques années, leur utilisation grimpe en flèche dans l'industrie agro-alimentaire et de nombreux scientifiques questionnent leur impact sur la santé des consommateurs.