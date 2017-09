Les voleurs trouvaient leurs victimes sur Le Bon Coin

A partir du mois de décembre, les deux malfrats opèrent sur internet et plus particulièrement sur Le Bon Coin ou Facebook, sur des pages consacrées à la vente d’objets entre particuliers. Ils mettent fictivement en vente des vêtements et des jeux vidéo.

Au moment de la remise en main propre de l’objet acheté, la victime est amenée dans le hall d’un immeuble ou dans une cave pour être dépouillée. Les jeunes voleurs se font également passer pour des acheteurs intéressés. Les vendeurs se rendent alors à Clamart mais repartent délestés de leur objet à vendre, de leur téléphone portable, de leur argent, de tout ce qui intéresse les faux acheteurs. Pas d’argent en contrepartie, mais quelques coups de poing.