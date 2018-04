Les voitures-radar privées vont commencer à flasher dès lundi

SFR NEWS avec AFP

Automobilistes normands, prenez garde! Les premières voitures privées équipées d’un radar commenceront à flasher les conducteurs en excès de vitesse dans l'Eure dès ce lundi.

Les premières voitures privées équipées de radars vont commencer lundi dans l'Eure à flasher les automobilistes en excès de vitesse, un dispositif qui sera étendu à toute la France métropolitaine d'ici à 2020, a annoncé vendredi la Sécurité routière. "Le système va commencer à fonctionner lundi sur les routes de l'Eure avec cinq véhicules qui vont commencer à flasher", a expliqué Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière lors d'une conférence de presse à la préfecture à Évreux. Il sera progressivement étendu à la Normandie avec 26 véhicules. L'objectif est que ces véhicules soient "opérationnels à l'été" pour la région, a précisé la délégation interministérielle, interrogée par un correspondant de l'AFP.

"Pas de rétribution au nombre de flashs"

A partir de 2019 et jusqu'en 2020, le dispositif sera déployé sur toute la France métropolitaine, avec "l'objectif d'avoir 383 véhicules opérationnels", selon la même source. Actuellement affectées aux gendarmes et aux policiers, ces voitures vont progressivement être transférées au privé, même si elles resteront propriété de l'État. L'idée est "d'augmenter la capacité de flasher", a précisé M. Barbe. L'objectif assigné aux sociétés privées sera en effet d'opérer 8h par jour, tous les jours, y compris les jours fériés et la nuit, alors que le temps d'utilisation quotidien de ces véhicules est aujourd'hui de 1h30, selon la délégation. Mais il n'y aura "pas de rétribution au nombre de flashs", a assuré M. Barbe. "On rémunère la société uniquement pour conduire sur les itinéraires prévus par l'État. La rémunération est fondée uniquement sur le nombre de kilomètres à parcourir sur un mois donné", a souligné M. Barbe. Si la société effectue plus d'heures que demandé, elle "devra payer une lourde pénalité", précise l'Etat dans un communiqué. "L'objectif n'est pas de gagner de l'argent", a assuré M. Barbe.

Le système expérimenté depuis début 2017

Le marché normand a été attribué à la société Mobiom sélectionnée parmi 21 offres pour faire conduire des voitures-radar dans la région. Il s'agit d'une filiale de l'entreprise Challancin (propreté, sécurité, services à la personne) qui a réalisé 182 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017 et compte 7.000 collaborateurs. Les voitures-radar lancées dans l'Eure sont des Peugeot 308 mais celles qui circuleront lorsque le dispositif sera étendu seront de différents types, selon la Sécurité routière. Le système est expérimenté depuis début 2017 dans l'Eure mais les voitures radars n'y circulaient jusqu'à présent qu'à blanc, sans flasher. Près de 50.000 km ont été parcourus lors de ces essais soit 900 heures de "roulage", selon l'Etat. En septembre la Sécurité routière avait annoncé les premières contraventions par voitures-radar privées pour fin 2017 mais ce lancement a dû être repoussé à la suite de "problèmes techniques", a indiqué M. Barbe au correspondant de l'AFP, sans plus de précisions. Les véhicules radars confiés au privé sont équipés de caméras posées sur les plages avant et arrière qui permettent de détecter automatiquement la vitesse maximum autorisée. Ils ne circuleront en effet qu'avec leur chauffeur à bord, alors qu'actuellement un fonctionnaire conduit tandis que l'autre relève la vitesse maximum autorisée. L'annonce de cette externalisation avait fait l'objet de vives critiques, notamment par l'association 40 millions d'automobilistes qui estimait que cette "privatisation des radars embarqués" n'avait "d'autre but que de générer d'importants revenus pour l'Etat". La Ligue de défense des conducteurs affiche plus de 427.000 signatures à sa pétition contre cette externalisation.

EN VIDEO - Nouveaux radars embarqués: "Plus personne ne pourra me regarder dans les yeux en me disant que les radars c’est pas fait pour l’argent"