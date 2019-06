Les sauveteurs des Sables-d'Olonne disparus faits chevaliers de la Légion d'honneur

Ils s'appelaient Yann Chagnolleau, Alain Guibert et Dimitri Moulic. Ils avaient 54, 51 et 37 ans. Le vendredi 7 juin 2019, en compagnie de quatre autres membres bénévoles de la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer), ils ont embarqué à bord du canot Jack Morrisseau pour venir en secours à un chalutier en détresse pris dans la tempête Miguel, et dont le pêcheur Tony Guibert est toujours porté disparu.

Une cérémonie se tenait aujourd'hui aux Sables-d'Olonne. Le maire de la ville, Yannick Moreau, s'est forcément montré particulièrement ému dans son discours : "La solidarité nationale et l'affection qui vont s'exprimer au cours de cet hommage national apporteront un peu de réconfort, un peu de chaleur aux familles éprouvées". Depuis le drame, émotion et solidarité se sont exprimées sous diverses formes, d'une collecte ayant déjà recueilli plus de 20 000 euros de dons à une marche silencieuse de 15 000 personnes, en passant par une flottille de cent bateaux au large de la plage de la station balnéaire vendéenne.