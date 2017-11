Les premiers flocons attendus en Ile-de-France

La neige pourrait bien être de la partie en Ile-de-France ce jeudi. Les averses prévues pourraient se transformer en chutes de neige. Toute la région a été placée en vigilance jaune neige-verglas par Météo France à partir de 15 heures.

Vers 22h, les températures atteindront leur plus bas avec 2°C.

C'est l'Est de la région qui accueillera le plus probablement les premiers flocons. En Seine-et-Marne, on attend jusque 3 centimètres de neige au sol.