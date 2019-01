Les plus beaux moments sportifs de 2018

Francis Joyon aura attendu sept participations pour remporter la Route du Rhum.

Dans la nuit du 11 au 12 novembre 2018, le navigateur français de 62 ans l'emporte face à François Gabart (35 ans) après 7 jours, 14 heures, 21 minutes et 47 secondes en mer. Le finish a été grandiose puisque François Gabart a tenu la tête de la course pendant la quasi totalité de la compétition et il termine deuxième avec seulement 7 minutes et 8 secondes de retard sur Francis Joyon.

Après la traversée de l'océan Atlantique en solitaire, Francis Joyon a pu savourer son retour sur terre à Point-à-Pitre et fêter dignement cette course mémorable.