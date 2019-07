Les parents de Vincent Lambert ne déposeront plus de recours

Victime d'un accident de la route en 2008, Vincent Lambert est depuis dans un état végétatif chronique. Durant six années, une dizaine de procédures judiciaires nationales et internationales ont été menées. Opposés à l'arrêt des soins pour leur fils, ses parents semblent cette fois s'être faits une raison. La procédure médicale, encadrée par la loi Claeys-Leonetti de 2016 interdisant l'euthanasie et le suicide assisté, implique l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation par sonde au patient, accompagné d'une sédation profonde et continue. Un processus qui peut prendre plusieurs jours.