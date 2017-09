EN VIDEO - Les étudiants en colère contre les amphis surchargés

La rentrée universitaire a été chargée cette semaine, puisque 40.000 étudiants en plus ont pris la direction de la faculté.

Les amphis sont eux surchargé, et certains étudiants doivent suivre le cours debout. En Staps (sciences et techniques des activités physiques et sportives) notamment, les places sont bien moins disponibles que l'année dernière.

Du coup, les étudiants de Staps prévoient une manifestation nationale pour demander des moyens.