Le déchirant appel d'une mère à celui qui pille la tombe de son fils

Une habitante d’Échenoz-la-Méline, une commune située non loin de Vesoul dans la Haute-Saône, a découvert le 21 décembre que les objets qu'elle avait disposés sur la tombe de son fils de 15 ans avaient été dérobés. "Le vol a peut-être été commis par un enfant qui n’a pas la perception du mal qu’il cause. Par contre, si c’est un adulte, c’est dégueulasse", s'est-elle indignée dans les colonnes de L'Est Républicain.

La mère a déposé sur la tombe de son fils un message à l'attention du voleur: "À toi qui as subtilisé les deux sapins et le Père Noël lumineux, je suis blessée, je t’en veux. Je suis une maman qui avait soigneusement choisi ces petites décorations de Noël pour les déposer avec le cœur lourd sur la tombe de mon fils", a-t-elle écrit, avant d'ajouter: "Si tu as une once de bonté, redispose ces précieux trésors là où tu les as volés et je te pardonnerai".