Les compteurs Linky inquiètent toujours autant: deux prennent feu à Toulouse

La polémique autour des nouveaux compteurs d'électricité qui sont en train d'être installés un peu partout en France ne va pas désenfler avec cette nouvelle. Deux compteurs Linky installés à Toulouse ont pris feu vendredi dernier, comme le rapporte le quotidien régional La Dépêche du Midi.

Ils étaient posés dans cet immeuble depuis décembre 2016, et l'incompréhension est totale pour l'instant. Une copropriétaire inquiète se satisfait que ces compteurs aient été installés dans des locaux professionnels et pas dans un appartement. Les pompiers ont en effet pu constater que les boîtiers avaient fondu.

"Ces compteurs Linky nous ont été imposés. On n'en voulait pas car on n'avait pas de problèmes avec nos anciens compteurs. On a dépensé de l'argent pour cela et, aujourd'hui, ces nouveaux compteurs nous mettent en danger à cause d'installations défectueuses", a réagi au journal toulousain une des copropriétaires.



