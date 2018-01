Les chiffres fous du procès hors-norme de Jawad Bendaoud, le "logeur" des terroristes

Le procès de Jawad Bendaoud, le "logeur de Daesh", s'ouvre le 24 janvier et s'annonce hors-norme. 350 personnes se sont constituées partie civile. Elles sont représentées par 80 avocats, réunis en groupes de travail. Plus de 60 journalistes sont accrédités. Trois salles ont été réquisitionnées pour le procès: la salle d'audience, ainsi que la salle des Criées et la salle des Pas perdus pour une retransmission vidéo.

Des renforts policiers à l'intérieur et l'extérieur du palais de justice sont prévus. Les magistrats ont eux demandé une protection supplémentaire. Le procès de Jawad Bendaoud doit durer trois semaines et devrait s'achever le 14 février.