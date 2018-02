Brioche Pasquier attaque en justice les start-up qui utilisent le mot "Pitch"

Toujours interrogés par Le Figaro, de nombreux gérants de start-up se disent désabusés. Pitch in the plane, Pitch Parties où bien encore l'école du Pitch, tous doivent repenser le nom de leur entreprise. "Privée du terme, mon activité n'a plus sa raison d'être" explique l'un d'entre eux. Certains ont tenté de négocier avec Pasquier, pour le moment sans succès.

Créé en 1986, le succès des Pitch ne s'est jamais démenti, et Pasquier est très vite devenu l'un des leaders du goûter et du petit-déjeuner français.