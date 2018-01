Les "Brigandes", groupuscule d'extrême-droite, perturbe la quiétude de la ville de Salvétat

Le directeur veut, avec l'aide de son "clan" comme il le définit, "riposter à la normalisation mentale sociale". Il distille ainsi des chansons d'apparence douces mais à la plume violente, à la limite de l'incitation à la haine raciale, comme par exemple dans une chanson nommée Foutez le camp.

Les paroles sont ainsi dirigées envers les Français issus de l'immigration: "Brigitte Bardot et la charia, ça ne s'accordera pas: foutez le camp ! / Avant que ça tourne à l'horreur, quittons-nous d'un commun accord". Mais les thèmes généraux changent selon les chansons et les cibles varient: les journalistes, les homosexuels, les politiques, les programmes scolaires, les jésuites, les juifs...

L'ambiance s'est dégradée dans le village entre les "pro" et "anti-Brigandes" et une pétition de 800 signatures a circulé pour demander leur départ. "Je boycotte les commerçants qui ont vendu leurs disques. Et je ne vais plus au volley, ils ont investi le club. L'ambiance est détestable", a témoigné un habitant au Parisien. Mais pour l'instant aucune procédure judiciaire n'est engagée pour demander une dissolution de ce groupe.