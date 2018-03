Le Zénith de Paris condamné pour nuisances sonores

La salle de concert le Zénith et son président Daniel Colling ont été condamnés par la cour d'appel de Paris "pour dépassement des seuils de bruit autorisés et non-présentation de l’étude d’impact sur les nuisances sonores (qui n’a en fait jamais été réalisée)", rapporte Le Parisien. La salle et son président devront ainsi régler une amende contraventionnelle de 18 000 euros (contre 81.000 euros lors de la première audience en mars 2017).

Depuis 13 ans, Magali Bérenger, une octogénaire habitant non loin de la salle de concert, combat les nuisances sonores du Zénith avec une association de riverains. "Ils s’en tirent à meilleur compte mais on a quand même réussi à faire condamner le Zénith", a-t-elle indiqué au quotidien. Celle qui a reçu également 31.500 euros de dommages et intérêts estime que ce jugement "est la reconnaissance que la santé des riverains passe avant les intérêts économiques".

Pendant les 13 ans de sa lutte, elle n'a eu de cesse de partager la "situation infernale" qu'elle vivait au quotidien: "Dès que les répétitions commencent en début d’après-midi et jusqu’au soir, c’est une souffrance. Tout vibre : impossible de regarder la télévision, de dormir. Une vraie angoisse", a-t-elle raconté. L'avocat de la société du Zénith a dénoncé de son côté "une procédure injuste".