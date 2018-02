Le vote va-t-il devenir obligatoire en France?

Si, à l'heure actuelle, cette enquête n'a qu'une valeur consultative et n'engage en rien un possible projet de loi, elle suscite déjà une vraie levée de boucliers.

Pour le professeur de droit Paul Alliès, interrogé par le pure-player Slate, une telle réforme reviendrait à nier le côté "politique" qu'a pris l'abstention lors des dernière élections. "Elle est de plus en plus l'expression d'une protestation globale contre l'offre électorale, le système politique, l'impuissance des élu(e)s", précise-t-il.

La Direction de l’information légale et administrative, administration publique française sous l'autorité du Premier ministre et qui a pour mission de garantir aux citoyens l'accès à leurs droits, est de son côté très claire: "En France, le droit de vote est un droit et n’est pas, juridiquement, une obligation". Et pour cause: s'il devient obligatoire, le droit de vote n'est, par définition, plus un droit...

Au-delà des divergences idéologiques, un tel changement pourrait donc très vite se heurter à des problèmes constitutionnels majeurs.