Le voleur du Gravitron, l'attraction phare de la foire de Mulhouse, relaxé

"Le Hollandais a vendu à mon client un Gravitron (...) Le problème c'est que mon client n'a pas été destinataire du bon manège et en plus celui qu'on lui a livré est défectueux et ne vaut pas le prix payé", a plaidé Me El Mahi devant le juge.

Le Gravitron et sa remorque - 15 tonnes, 22 mètres de long - s'étaient volatilisés lundi 17 juillet, en pleine après-midi, sur le parking du Parc des expositions de Mulhouse, quelques jours avant l'inauguration de la foire de la ville.