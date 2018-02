Le tueur en série Michel Fourniret avoue deux nouveaux meurtres

Le tueur en série Michel Fourniret, entendu la semaine dernière au sujet du meurtre de deux jeunes femmes, Joanna Parrish et Marie-Angèle Domece, au début des années 1990, aurait avoué les avoir tuées, selon l'avocat de la famille d'une victime à Europe 1, confirmant une information de M6.

Condamné à la perpétuité en 2008 pour sept meurtres de jeunes filles, Michel Fourniret a été auditionné dans le plus grand secret au palais de justice. Auditionné par un juge d'instruction à Paris, l'"Ogre des Ardennes" aurait fait des aveux "réitérés". Michel Fourniret avait été mis en examen en 2008 pour l'enlèvement et l'assassinat de ces deux femmes mais le tribunal avait rendu une ordonnance de non-lieu trois ans plus tard.

Le 17 mai 1990, le corps de Joanna Parrish, alors assistante d'anglais au lycée Jacques-Aymot d'Auxerre, avait été retrouvé à Moneteau (Yonne). La jeune femme était nue et l'autopsie avait révélé qu'elle avait été violée et battue avant sa mort. Michel Fourniret a toujours contesté son implication dans cette affaire, y compris pendant son procès devant la cour d'assises des Ardennes, où il a été condamné le 28 mai 2008, à la perpétuité incompressible pour sept meurtres. Son ex-femme Monique Olivier a, elle, été condamnée à la perpétuité, accompagnée d'une mesure de sûreté de 28 ans, pour sa complicité dans cinq meurtres.