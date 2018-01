Le Touquet: les CRS qui protègent la maison des Macron exigent un abri pour se protéger du froid

La demande du syndicat intervient quelques jours après la réprimande d'un CRS qui s'est abrité dans un camion pendant un épisode pluvieux très intense. "Sa hiérarchie n’a pas apprécié cette initiative, pourtant légitime, et lui a demandé d’établir un compte-rendu justificatif pouvant aboutir à une sanction", explique le communiqué de l’Unsa.

La maire du Touquet Lyliane Lussignol a indiqué dans La Voix du Nord être "sensible aux conditions des policiers" et assure qu'elle regardera "ce qu’il est possible de faire". L'édile a également expliqué au quotidien qu'elle avait aidé les CRS à obtenir une rallonge pour chauffer leur voiture sans faire tourner le moteur.