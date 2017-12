Météo dimanche 10 décembre: le temps sera très perturbé

A l'avant, des Hauts-de-France à la région parisienne, la Bourgogne, Rhône-Alpes puis également l'intérieur de la Provence, les pluies seront précédées de chutes de neige en début de journée jusqu'en plaine. La neige tiendra temporairement au sol, on attend de 3 à 5 cm sur le Nord Pas de Calais et l'Aisne et la Somme principalement. Sur le sud du Massif central, le risque de verglas sera important avec des gelées matinales fréquentes. Ces chutes de neige gagneront le Nord-Est vers la mi-journée, avant de se replier sur le Jura et le massif alpin l'après-midi. On attend plus de 30 cm sur les Alpes du sud, dès 1000 m.

A l'arrière, sur la moitié nord du pays, le temps sera généralement sec et assez doux avec un vent d'ouest sensible. Des averses circuleront sur les côtes de Manche avec un vent d'ouest à plus de 100 km/h. La limite pluie-neige remontera entre 1500 et 2000 m du nord au sud des Alpes. Au sud-ouest en revanche le temps restera à la pluie. Elles seront parfois soutenues sur la Nouvelle Aquitaine et le Massif central, en particulier sur le Limousin et le Cantal, plus faibles sur l'Occitanie. Sur la Provence et la vallée du Rhône, le ciel sera couvert mais le temps sera sec. En Corse, pluie et vent resteront au menu sur la façade occidentale.