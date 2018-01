"Personne n'a levé le petit doigt": le témoignage déchirant de la mère d'Andy, poignardé à la station Châtelet

Depuis, Linda a entendu parler des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux et sur lesquelles on peut voir son fils rendre son dernier souffle. Elle refuse de les voir mais s'indigne de l'indifférence générale dans laquelle son fils est mort: "Personne ne lui est venu en aide, bien au contraire, ils ont filmé et partagé sur YouTube, Snapchat, Facebook, mais personne n'a levé le petit doigt".

Mais ce qui fait le plus de mal à cette mère de famille, c'est que son fils aîné était avec un ami d'enfance au moment du drame. "Je ne dirais pas son nom mais il a fui, il a laissé Andy tout seul", raconte-t-elle dans un sanglot.