Le "serial poinçonneur de pneus" a-t-il repris du service à Bordeaux?

Il voulait peut-être reprendre son passe-temps favori: crever les pneus des voitures. Trois mois après son interpellation à Bordeaux, l’homme de 45 ans, plus connu sous le nom de "serial poinçonneur de pneus", a une nouvelle fois été interpellé mercredi, vers 3h du matin.

Comme l’explique Sud Ouest, le Bordelais avait en sa possession un clou d’une dizaine de centimètres. Et, en plus de cela, il violait son contrôle judiciaire qui lui interdit d’être hors de son domicile entre 17h et 9h, une mesure mise en place avant son procès qui doit avoir lieu au mois de mai.