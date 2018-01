Le septuagénaire se déguisait en électricien pour violer des fillettes

L'ADN et un mode opératoire singulier avaient permis de l'identifier 22 ans après les premiers viols: un Italien de 79 ans, accusé de s'être fait passer pour un électricien afin d'abuser de fillettes dans l'ouest parisien, est jugé en appel à partir de ce jeudi à Bobigny.

En 2016, la cour d'assises de Paris l'avait déclaré coupable de neuf viols, seize agressions sexuelles et une tentative d'agression sexuelle sur des petites filles âgées de six à treize ans, entre 1990 et 2003. Condamné à 18 ans de réclusion criminelle, l'homme conteste en bloc ces accusations et a fait appel.

Le dossier sur lequel la cour d'assises de Seine-Saint-Denis doit se pencher jusqu'au 2 février est "hors normes", remarque Stéphane Maugendre, avocat d'une partie civile, une trentenaire qui avait neuf ans lors de son agression en 1991. Malgré le passage des années, souligne l'avocat, "les services de police et les juges d'instruction n'ont pas lâché l'affaire" jusqu'à parvenir à mettre un nom sur un ADN en 2012.