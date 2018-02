Le SDF qui avait dérobé 500.000 euros à Roissy interpellé...sans l'argent

L'affaire avait défrayé la chronique il y a quelques semaines. Le SDF, qui s'était emparé de 500.000 euros en s'introduisant illégalement dans les locaux de l'entreprise de transports de fonds Loomis à l'aéroport Charles-de-Gaulle, a été interpellé.

Comme l'explique La Dépêche, c'est de manière tout à fait hasardeuse que les policiers ont retrouvé l'homme à la suite d'un banal contrôle d'identité réalisé au sein du foyer de Seine-Saint-Denis où il venait de passer la nuit.

Malheureusement pour les agents, le sans-domicile n'avait pas l'argent sur lui... Selon sa version, il se serait fait dérober la somme par une bande d'inconnus qui l'aurait enlevé puis roué de coups en dehors d'Ïle-de-France. Il n'a pas souhaité s'épancher d'avantage sur son agression.

Histoire vraie ou manière détournée de conserver son magot? Les enquêteurs devront le déterminer. En revanche, le parquet de Bobigny a demandé son placement en détention provisoire et "et ouvert une information judiciaire pour vol aggravé par deux circonstances : le fait qu'il ait été commis dans un aéroport et dans un lieu destiné à l'entrepôt de fonds."

