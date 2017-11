Le principal d'un collège des Yvelines mordu par une mère d'élève

Contrairement à ce qui avait été indiqué dans un premier temps sur les réseaux sociaux, aucune arme a été brandie lors du différend. Les faits n'en restent pas moins choquant estime la FCPE et la fédération des parents d'élèves se réunira ce mercredi 22 novembre au collège.

La mère d'élève a été arrêté pour "violences volontaires aggravées". Selon le secrétaire départemental du SNPDEN-UNSA, syndicat des personnels de direction des collèges et lycées, elle n'aurait pas accepté l'exclusion temporaire de son fils: "Nous sommes inquiets de voir ces gestes d’incivilité qui sont, fort heureusement, assez rares. Mais il est de plus en plus difficile d’assurer l’autorité et l’agression n’est jamais acceptable", a-t-il complété.