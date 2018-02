Le prêtre profitait du deuil de ses paroissiennes pour les agresser sexuellement

Il profitait de la détresse de ses paroissiennes: un ancien prêtre de Valbonne (Alpes-Maritimes) a été condamné mercredi soir à deux ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis pour des agressions sexuelles sur plusieurs fidèles de sa paroisse, fragilisées par un deuil ou des difficultés.

Gurvann Allouis, 45 ans, suspendu de la prêtrise depuis le début de l'enquête en 2014, a vu sa peine assortie d'une obligation de soins et d'une interdiction de rencontrer les victimes. Aucun mandat de dépôt n'a cependant été ordonné à l'issue de l'audience durant laquelle deux victimes sont venues témoigner.

L'une d'elle, au micro de France Bleu Azur, a raconté que le prêtre lui avait demandé de ne rien dire et pourquoi elle avait obéi: "Le fait d'être prêtre donne une autorité assez naturelle (...) et sous le prétexte de faire du bien en utilisant la foi, il a fait du mal".

"On a une confiance presque aveugle, ce qui fait que les mots qu'il utilise nous coupent en deux et on est bloqué après pour voir que le geste est complètement inapproprié", a-t-elle ajouté.