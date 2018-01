"On croyait que c'était une grippe": le témoignage déchirant des parents d'Anthony, mort d'une méningite

Anthony avait 23 ans. Il est mort le 29 décembre dernier, dans une chambre du CHU de Dijon, quelques heures seulement après son hospitalisation, des suites d'une méningite foudroyante. Une maladie rarissime mais très grave et difficile à dépister.

Près de quinze jours après le drame, ses parents, "dévastés" selon leurs mots, témoignent au micro de France Bleu Bourgogne. "Au début, nous, on croyait que c'était une grippe, mais malheureusement à la fin on a perdu notre fils. Ça a duré 24 heures et ça a été 24 heures de chagrin", confie son père Pedro.

Les parents du jeune homme, qui ne voudraient pas que cela arrive à d'autres familles, lancent un appel à la vigilance, à ne "pas prendre les signes à la légère". Mais surtout, ils rappellent l'importance de la vaccination:



"J'ai beaucoup de jeunes autour de moi, je travaille d'ailleurs avec des jeunes et je vois toujours les amis de mon fils et je ne veux pas que ça se reproduise. Alors je veux faire passer un message, vaccinez vos enfants et protégez-les", confie sa mère, Jocelyne.