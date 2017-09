Dénoncé par son ex-maîtresse, le menuisier nie avoir tué son épouse

Menuisier de profession, Dromard avait été dénoncé par Murielle Bonin, son ex-maîtresse avec laquelle il entretenait une relation adultérine passionnelle à l'époque des faits. "Il se dit innocent et pense depuis toujours que Mme Bonin a certainement quelque chose à voir avec la mort de son épouse", a déclaré à l'AFP Me Pierre Lumbroso, son avocat. En première instance, le défenseur avait demandé l'acquittement de son client, arguant "qu'aucun élément matériel" ne prouvait sa culpabilité.

Devant les juges, les anciens amants s'étaient mutuellement accusés du crime, une ligne de défense inchangée que les parties doivent reprendre lors du procès en appel. "Nous n'avons pas varié, ma cliente conteste les actes de complicité" qui lui sont reprochés, a affirmé à l'AFP Me Simon Miravete, avocat de Murielle Bonin. L'accusée avait subi "la terreur" de son amant et "fait ce que lui demandait de faire son amant", avait plaidé à Reims Me Miravete.

Le procès s'ouvrira lundi à 14 heures.