Le marié n'est pas assez souriant, le mariage est annulé

Il ne s’était marié que par intérêt. Le 10 décembre 2005, Malika, une Marseillaise aujourd’hui de 48 ans, se marie avec un homme rencontré sur son lieu de travail. Mais peu après la célébration de leur union, elle se rend compte que son mari ne la regarde plus et se montre même agressif et violent, raconte La Provence.

Malika comprend alors que l’homme qu’elle a épousé ne cherchait en réalité qu’à obtenir des papiers afin de pouvoir séjourner en France. "J’ai servi d’appât pour lui permettre d’obtenir un droit de séjour en France", explique Malika au quotidien régional.