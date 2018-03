Le maire qui a tiré sur un ado en visant un chat a été mis en examen

Eric Lambert, maire de Malaville, en Charente, a été mis en examen mardi 6 mars après avoir grièvement blessé à la carabine un adolescent de 14 ans alors qu'il visait en fait un chat qui menaçait son poulailler. Il devra répondre d'accusations de "blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui". Il a également été placé sous contrôle judiciaire "avec interdiction d'entrer en contact avec la victime et sa famille et de détenir une arme", a précisé le parquet.

"Il reconnaît les faits, mais ce n'est pas un geste voulu, il visait le chat pour protéger son poulailler, et c'est vraiment un tir accidentel", a expliqué à l'AFP son avocat Maître Patrick Hoepffner. "Mon client est anéanti et n'a pas d'explication rationnelle à son geste si bien qu'il a décidé d'aller volontairement consulter un psychologue pour essayer de comprendre ce qui lui est passé par la tête", a ajouté Me Hoepffner.