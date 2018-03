Le kiné part en laissant sa patiente âgée enfermée dans le cabinet

Entre temps, l’octogénaire a réussi à ouvrir une fenêtre du cabinet depuis laquelle elle interpelle les passants. Une voiture finit par s’arrêter pour l’aider. Prévenu, le collaborateur du kiné ramène la patiente chez elle.

L’histoire se termine bien mais l’issue aurait pourtant pu être dramatique. "Ma mère n’était pas bien. Elle s’est retrouvée seule dans le noir, elle a paniqué. Et puis elle est diabétique et elle fait de l’hypertension, elle n’avait ni mangé ni pris ses médicaments", explique son fils qui a décidé de déposer une main courante au commissariat. Il compte aussi porter cette affaire en justice afin d’obtenir des dommages et intérêts.

De son côté, le praticien reconnaît avoir commis une négligence en ne vérifiant pas s’il restait quelqu’un dans son cabinet. Toutefois, il estime qu’il ne s’agit que d’un "concours de circonstances".