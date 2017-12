Le four entre en surchauffe en pleine crémation

Le four du crématorium de la commune de Beauvais-Tillé dans l'Oise est entré soudainement en surchauffe samedi 23 décembre, rapporte Le Parisien.

Celle-ci a eu lieu lors d'une crémation. Des flammes "se sont échappées de l'unique porte du four", selon le quotidien, qui précise que "la famille du défunt, elle, n’a pas été perturbée".

Un responsable de l'exploitant du four a confirmé qu'il s'agissait bien d'une surchauffe: "le four est neuf et a été mis en service le 11 décembre dernier. Il reste quelques réglages à faire".



Malgré ce désagrément, la crémation a pu avoir lieu comme prévu.