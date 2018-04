Le directeur d'un théâtre de Saint-Etienne accuse Dieudonné de "tromperie"

Le directeur d'une salle de spectacles de Saint-Etienne où Dieudonné se produira jeudi soir accuse l'humoriste controversé d'avoir utilisé un procédé frauduleux" pour louer ce théâtre.

"Après consultation de notre conseil d'administration et de sa présidente, nous nous voyons dans l'obligation de devoir maintenir ce spectacle le 12 avril prochain, et cela, la mort dans l'âme", indiquent dans un communiqué commun Marc Javelle et Martine Fontanilles, respectivement directeur et présidente de l'association gestionnaire de la Salle Jeanne d'Arc.

Expliquant que la salle a été "louée le 15 février dernier à la société Les Productions de la Plume", Marc Javelle affirme qu'il ignorait alors qu'il s'agissait de la société productrice des spectacles de Dieudonné, gérée par sa compagne Noémie Montagne.

"Il y a eu tromperie sur la marchandise", s'emporte-t-il, se déclarant "particulièrement ulcéré par ce procédé frauduleux". "Nous veillerons à l'avenir à être plus attentifs au CV des sociétés utilisatrices de la salle", a-t-il ajouté.