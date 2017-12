Le criminel Patrick Henry vu par son amie: "Il traînait une culpabilité immense"

Patrick Henry, qui a assassiné en 1976 le jeune Philippe Bertrand, 7 ans, est mort le 3 décembre dernier. Trois semaines après, Le Figaro a retrouvé la trace de Martine Veys, 67 ans, qui a rendu visite pendant plus de vingt ans au criminel décédé d'un cancer du poumon au CHU de Lille.

"C'était mon confident. Il va laisser un vide", a expliqué Martine Veys, ancienne commerciale devenue visiteuse de prison en 1991 après un "coup de cafard". Pendant vingt ans, elle a accompagné Patrick Henry dans ses démarches administratives, "soutenant ses demandes de libération conditionnelle en lui offrant logement et travail, lui rendant visite chaque semaine en prison", explique Le Figaro.

Martine Veys a rencontré Patrick Henry en 1992 à la prison de Caen. Elle se souvient de leurs premières conversations: "Au départ, on échangeait des banalités", dit-il, avant d'ajouter: "Il n'était pas vraiment celui qui discutait le plus". Au fil des visites, une relation se noue entre Martine Veys et Patrick Henry: "Pour moi, ça n'a jamais été Patrick Henry. C'était Patrick qui bossait à l'imprimerie", explique-t-elle.