Le conducteur contrôlé à 6,7 grammes condamné à 7 mois de prison ferme

7 grammes = 7 mois. Le conducteur contrôlé avec un taux d'alcoolémie record la semaine dernière avec 6,73 grammes d'alcool dans le sang au volant de son véhicule en Charente a été rapidement jugé par le tribunal correctionnel d'Angoulême, comme le rapporte Sud Ouest.

La sanction est lourde, à la hauteur de l'irresponsabilité de cet automobiliste qui a mis en danger sa vie et celles des autres sur la routes, alors qu'il roulait tout près d'une école. Il avait finalement posé son véhicule dans un parking pour être pris en charge par des passants alors qu'il était dans un état de coma éthylique.

"On a fait la fête toute la nuit avec des amis, je ne me suis pas aperçu de ce que j’avais bu... Ce n'est pas le fait de m’emprisonner qui va me soigner", a-t-il déclaré au tribunal. Sa requête n'a pas été entendue, le quinquagénaire a été condamné à sept mois de prison ferme.

