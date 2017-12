Le co-voitureur empoisonnait ses passagères avec du chocolat piégé

Un cinquantenaire est jugé depuis lundi à Nantes pour avoir drogué et agressé sexuellement des passagères lors de trajet réalisés en covoiturage. Son procédé était simple et bien rôdé, comme le rappelle France Bleu Loire Océan. Il offrait des carrés de chocolat qui était en fait piégé et modifié avec des anxiolytiques et des antidépresseurs.

Les passagères s'endormaient sous le coup de ces produits puissants et il en profitait alors pour les agresser sexuellement, sans que celles-ci ne se rendent compte de rien. Elles constataient simplement quel trajet était un peu plus long que prévu.

Finalement arrêté il a alors reconnu l'intégralité des faits et encourt jusqu’à sept ans de prison ferme.