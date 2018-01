Le CHU de Nantes victime d’un faux appel au don de sang depuis plusieurs années

Depuis quelques jours, un appel au don de sang signé par le CHU de Nantes circule sur les réseaux sociaux. Le message fait appel à la générosité du lecteur en lui demandant à son tour de le partager à ses contacts. Le but: toucher le plus de personnes possible afin de trouver un donneur du groupe A négatif pour venir en aide à la petite Lucie, âgée d’un an, "atteinte d’une leucémie rare et hospitalisée à Angers" afin qu’elle puisse bénéficier d’une greffe.

Pour donner au courrier un aspect officiel et formel, plusieurs numéros de téléphone et de fax ainsi que les noms de différents médecins et établissements de santé ont été ajoutés au texte.