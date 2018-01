Le chaton perdu prend le train tout seul et retrouve sa maîtresse

Un drôle de passager est monté mercredi 10 janvier dans un TER à la gare de Voivres-Lès-Le-Mans dans la Sarthe. Remarqué par les voyageurs sur le quai, le félin a été récupéré par un contrôleur, Guillaume Chueca, qui l'a amené dans un petit bosquet situé à côté de la gare.

Le chaton, pourtant, a continué de suivre le conducteur, qui s'est retrouvé contraint de l'accueillir à bord. "Je l'ai pris avec moi et je lui ai dit 'petit tu montes, on trouveras une solution quand on sera au Mans'', a raconté à France Bleu Guillaume Chueca.