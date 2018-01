Laval: une femme jalouse crève 21 fois les pneus de voiture de son ex et d’une voisine

Mercredi dernier, une quadragénaire a été interpellée sur le parking du commissariat de Laval (Mayenne) alors qu’elle tentait de crever les pneus d’une voiture.

Le véhicule est celui de son ancien petit ami, alors installé dans un café non loin. Déguisée avec une perruque et des lunettes noires pour ne pas être remarquée, la femme a été vue par les policiers en train de ramper jusqu’au véhicule de son ex. Elle s’apprêtait à planter un pneu à l’aide d’un couteau mais les fonctionnaires ne lui en ont pas laissé le temps.