L'auto-stoppeur menace avec un cutter l'automobiliste qui l'a aidé

Le lendemain, la course s'arrête sur une aire de covoiturage située non loin de la commune d'Espalem, en Haute-Loire. L'automobiliste descend du véhicule et son agresseur poursuit sa route avant d'abandonner la voiture "à la sortie du village", précise le quotidien.

Le suspect est appréhendé quelques heures plus tard à la sortie d'un bois. Avant son jugement, les magistrats demandent une expertise psychiatrique. "Ce garçon le dit, il ne se sent pas bien. Il est traité pour une dépression. Il peut être dangereux pour les autres et pour lui-même", a confirmé l'avocat de la défense.