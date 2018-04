Landes: convoqué par le tribunal après avoir insulté les gendarmes sur Facebook

C'est désormais chose faite. Convoqué par la gendarmerie, l'internaute indélicat est poursuivi pour "pour outrage à dépositaire de l'autorité publique". Il devra se présenter devant le tribunal correctionnel de Dax et risque jusqu'à un an de prison et 15.000 euros d'amende.

D'autres utilisateurs de ce même groupe devraient très prochainement être également convoqués, pour les mêmes raisons.

Du côté des administrateurs des Routes Landaises, on se veut solidaire des autorités. "Nous regrettons et condamnons évidemment totalement ce type de comportement inapproprié sur notre groupe. [...] Nous trouvons cela totalement justifié et cela devait arriver un jour ou l'autre."