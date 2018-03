Landes: après son interpellation, il fonce en voiture sur les gendarmes

Le carrousel de délits réalisés par ce jeune homme d'une vingtaine d'années lundi soir dernier devrait rester dans les annales de la gendarmerie de Biscarrosse, commune des Landes.

Comme le révèle Sud Ouest, tout commence par l'arrivée des militaires sur le parking d'un supermarché local, où de nombreux riverains s'étaient plaints de l'organisation d'un rodéo sauvage. A la vue des officiers, le principal intéressé, qui n'a pas ses papiers sur lui, ne se démonte pas et indique l'identité de l'une de ses connaissances. Manque de chance, où heureux hasard pour les gendarmes, ce tiers n'a plus de permis de conduire en règle, et le suspect est interpellé manu militari.

Devant la porte de la brigade, ce dernier parvient à se défaire de l'étreinte des officiers et se réfugie dans la voiture de sa petite amie qui l'attendait à proximité. C'est alors que le jeune homme aurait pris les commandes du véhicule et aurait foncé sur les représentants de l'ordre, forcés de sortir leurs armes de fonction afin de calmer la situation.

Interpellé pour de bon, le jeune homme et sa complice seront convoqués par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan. Il a été placé en détention provisoire, tandis que son amies a été remise en liberté.