Laissée sans surveillance, une fillette de 3 ans tombée d’une fenêtre est sauvée de justesse

La petite fille, qui a échappé de peu à la mort, a été laissée sans surveillance par sa mère, partie déposer ses autres enfants à l’école. Livrée à elle-même, la fillette s’est ensuite dirigée vers la fenêtre et retrouvée suspendue dans le vide, à 6 mètres de haut.

"Il n’y avait pas de balcon ou de garde-corps, je ne sais pas ce qui lui a passé par la tête, mais se rendant compte du danger elle s’est mise à hurler. Tout s’est passé très vite. À une seconde près, j’aurais pu ne pas la réceptionner", se remémore Fabien Legeai, ancien pompier volontaire et bénévole à la sécurité civile.

Après ce sauvetage in extremis, l’enfant a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et a été transportée à l’hôpital pour subir des examens de contrôle. Plus de peur que de mal, la petite s’en sort avec une petite égratignure aux lèvres.

De son côté, la police a ouvert une enquête pour comprendre les circonstances de cet incident.