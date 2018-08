L’addiction inquiétante des Français pour les médicaments à base d’opioïdes

Normalement utilisés pour soulager la douleur des malades atteints de cancer, les opioïdes sont de plus en plus utilisés pour des douleurs chroniques.

Actuellement, 12 millions de Français sont traités avec des opioïdes, un chiffre qui a doublé depuis 2004.

Pris de manière trop régulière, ces médicaments peuvent entraîner de la dépendance, des problèmes de respiration ou même des overdoses.

Entre 2014 et 2017, le nombre d'hospitalisations et de décès liée à ces médicaments a plus que doublé.